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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили о намерении Мбаппе покинуть ПСЖ в конце сезона

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил руководству о намерении покинуть клуб, сообщает The Times.

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Источник: AP 2020

По информации издания, 21-летний форвард сборной Франции хочет уйти из «ПСЖ» в конце сезона-2020/21, чтобы продолжить карьеру в другой лиге. Предполагается, что француз намерен перейти в один из клубов АПЛ или испанской примеры.

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Ранее СМИ сообщали об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

ПСЖ (Париж)

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

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