СМИ сообщили о намерении Мбаппе покинуть ПСЖ в конце сезона

Источник: AP 2020

По информации издания, 21-летний форвард сборной Франции хочет уйти из «ПСЖ» в конце сезона-2020/21, чтобы продолжить карьеру в другой лиге. Предполагается, что француз намерен перейти в один из клубов АПЛ или испанской примеры.

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Ранее СМИ сообщали об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

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