Звездный новичок «Кайрата» был удостоен приза от ПФЛК

Перед стартом матча восьмого тура между «Кайратом» и «Кайсаром» состоялась церемония награждения лучшего игрока чемпионата Казахстана по футболу в августе, сообщает официальный сайт ПФЛК.

В августе Лав принял участие в трех матчах чемпионата Казахстана, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также опытный форвард отметился результативными действиями за алматинский клуб в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Так, в игре с армянским «Ноа» он оформил дубль.