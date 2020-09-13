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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

Звездный новичок «Кайрата» был удостоен приза от ПФЛК

В его активе четыре очка по системе «гол+пас».

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Источник: РИА "Новости"

Перед стартом матча восьмого тура между «Кайратом» и «Кайсаром» состоялась церемония награждения лучшего игрока чемпионата Казахстана по футболу в августе, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Кайрат (Алма-Ата)

По итогам проведенного голосования, в котором приняли участие главные тренеры команд чемпионата, в номинации «Лучший игрок в августе» победил бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, набравший 14 баллов.

Памятный приз бразильцу вручил руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев.

В августе Лав принял участие в трех матчах чемпионата Казахстана, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также опытный форвард отметился результативными действиями за алматинский клуб в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Так, в игре с армянским «Ноа» он оформил дубль.

«Кайрат» официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля.

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