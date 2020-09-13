Звездный новичок «Кайрата» был удостоен приза от ПФЛК
В его активе четыре очка по системе «гол+пас».
В его активе четыре очка по системе «гол+пас».
Перед стартом матча восьмого тура между «Кайратом» и «Кайсаром» состоялась церемония награждения лучшего игрока чемпионата Казахстана по футболу в августе, сообщает официальный сайт ПФЛК.
По итогам проведенного голосования, в котором приняли участие главные тренеры команд чемпионата, в номинации «Лучший игрок в августе» победил бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав, набравший 14 баллов.
Памятный приз бразильцу вручил руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев.
В августе Лав принял участие в трех матчах чемпионата Казахстана, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также опытный форвард отметился результативными действиями за алматинский клуб в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Так, в игре с армянским «Ноа» он оформил дубль.
«Кайрат» официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля.