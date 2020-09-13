Лаутаро сообщил «Интеру», что хочет в «Барсу». Он мечтает играть рядом с Месси
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону».
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону».
Как сообщает Corriere dello Sport, футболист сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».
Подчеркивается, что аргентинец мечтает играть рядом с нападающим Лионелем Месси, который некоторое время назад решил остаться в каталонском клубе.
Однако в «Интере» не намерены снижать выдвинутые ранее требования касательно Лаутаро. Клуб хочет получить за него 111 млн евро, что равно сумме выкупа, срок действия которой истек в июле.
«Интер» также может согласиться включить в сделку одного из игроков «Барсы», но хочет, чтобы каталонцы доплатили 80−90 млн евро.