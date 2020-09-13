«Выходили с официальным предложением». Форвард «Астаны» за 1,5 миллиона евро высказался о переходе в ПАОК

После паузы, связанной с играми национальных сборных, группа травмированных футболистов вернулась в состав «Астаны», которая в рамках восьмого тура обыграла «Ордабасы» со счетом 2:1. Одним из них был Пиерос Сотириу. Киприот вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. О самой игре и слухах о переходе в греческий ПАОК Пиерос рассказал пресс-службе клуба.

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— Я считаю, что мы сыграли очень хорошо, особенно первые 60 минут. Возможно, это были наши лучшие 60 минут в сезоне. Мы сыграли в доминирующий футбол, и я хотел бы, чтобы мы вернулись на победную тропу, чтобы достичь вершины турнирной таблицы, — рассказал легионер.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

— В СМИ муссируется информация о возможном твоем трансфере в греческий ПАОК. Насколько эта информация имеет под собой основание?

— Когда я был футболистом АПОЭЛа, ПАОК выходил с официальным предложением, но мой клуб тогда его отклонил. Это было года четыре назад. В это трансферное окно не было ничего официального. Сейчас все мои мысли связаны с «Астаной», чтобы вместе с командой достичь поставленных целей.