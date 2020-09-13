Стало известно, в какой клуб из Кипра переходит кандидат в сборную Казахстана по футболу

Бывший полузащитник «Кайсара» Магомед Парагульгов в ближайшие дни подпишет контракт с клубом «Эрмис» из Кипра, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист недавно покинул стан участника второго квалификационного раунда Лиги Европы. Парагульгов вылетел на Кипр, чтобы подписать соглашение с клубом высшего дивизиона.

«Эрмис» представляет город Арадипу и был образован в 1958 году. По итогам прошедшего сезона пробился в высший дивизион чемпионата Кипра. В 2014 году играл в финале Кубка. Также в том году «Эрмис» завоевал Суперкубок Кипра и выступал в квалификации Лиги Европы.