Стало известно, сколько Роналду потратил на кольцо для Джорджины

В начале сентября стало известно, что 35-летний португалец сделал девушке предложение во время отпуска, на что Джорджина ответила согласием. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста также есть трое детей от суррогатной матери.