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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько Роналду потратил на кольцо для Джорджины

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду потратил более полумиллиона фунтов стерлингов на покупку кольца для своей невесты Джорджины Родригес.

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14
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В начале сентября стало известно, что 35-летний португалец сделал девушке предложение во время отпуска, на что Джорджина ответила согласием. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста также есть трое детей от суррогатной матери.

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По информации The Sun, Роналду потратил на кольцо ювелирного дома Cartier 615 тысяч фунтов.

Ювентус (Турин)

В минувшем сезоне 35-летний Роналду провел за «Ювентус» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов.

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