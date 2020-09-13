Стало известно, сколько Роналду потратил на кольцо для Джорджины
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду потратил более полумиллиона фунтов стерлингов на покупку кольца для своей невесты Джорджины Родригес.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду потратил более полумиллиона фунтов стерлингов на покупку кольца для своей невесты Джорджины Родригес.
В начале сентября стало известно, что 35-летний португалец сделал девушке предложение во время отпуска, на что Джорджина ответила согласием. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. У футболиста также есть трое детей от суррогатной матери.
По информации The Sun, Роналду потратил на кольцо ювелирного дома Cartier 615 тысяч фунтов.
В минувшем сезоне 35-летний Роналду провел за «Ювентус» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов.