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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» начал сезон с разгрома новичка АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 13 сентября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры отличились Тимоти Кастань и Джейми Варди, реализовавший два пенальти.

В следующем туре «Лестер» 20 сентября на своем поле примет «Бернли». «Вест Бромвич» днем раньше на выезде встретится с «Эвертоном».

В прошлом сезоне «Лестер» занял пятое место в чемпионате Англии. Новичок АПЛ «Вест Бромвич» поднялся в элитный дивизион из чемпионшипа.

Вест Бромвич Альбион
0:3
Первый тайм: 0:0
Лестер
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