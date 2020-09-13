Футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли «Славию» в чемпионате Беларуси

Играя в Жодино, мозыряне открыли счет на 11-й минуте после точного удара Денниса Тетте. Через 9 минут Максим Бордачев восстановил равновесие, а незадолго до перерыва Липе Велозу вывел хозяев вперед. Во второй половине встречи Михаил Афанасьев и Дмитрий Яшин еще дважды поразили ворота мозырского голкипера Михаила Барановского, а потом Никита Мельников установил окончательный результат — 4:2 в пользу торпедовцев.