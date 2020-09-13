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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли «Славию» в чемпионате Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» одержали волевую викторию над мозырской «Славией» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в Жодино, мозыряне открыли счет на 11-й минуте после точного удара Денниса Тетте. Через 9 минут Максим Бордачев восстановил равновесие, а незадолго до перерыва Липе Велозу вывел хозяев вперед. Во второй половине встречи Михаил Афанасьев и Дмитрий Яшин еще дважды поразили ворота мозырского голкипера Михаила Барановского, а потом Никита Мельников установил окончательный результат — 4:2 в пользу торпедовцев.

Результаты других игр 23-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Смолевичи» — 5:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» — 5:0, «Рух» (Брест) — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Минск» — «Городея» — 3:0, «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район) — 2:3. Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.

Трнирное положение: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 46 (23), «Неман» — 41 (23), «Ислочь» — 38 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (22), «Рух» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (21), «Витебск» — 30 (23), «Минск» — 25 (21), «Славия» — 24 (21), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» — 19 (23), «Смолевичи» — 14 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

18 сентября

«Смолевичи» — «Рух», «Неман» — «Минск»;.

19 сентября

«Витебск» — «Белшина», «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Торпедо-БелАЗ»;.

20 сентября

«Слуцк» — БАТЭ, «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Славия» — «Шахтер».

Торпедо-БелАЗ
4:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
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Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
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