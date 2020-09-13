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21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в первом матче сезона АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Эвертону» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 13 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у «ирисок» отличился Доминик Калверт-Льюин.

В следующем туре «Тоттенхэм» 20 сентября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Эвертон» днем раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял шестое место в АПЛ. «Эвертон» завершил чемпионат на 12-й позиции.

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:0
Эвертон
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