«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в первом матче сезона АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Эвертону» в матче первого тура Английской
Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Эвертону» в матче первого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 13 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у «ирисок» отличился Доминик
В следующем туре «Тоттенхэм» 20 сентября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Эвертон» днем раньше на своем поле примет «Вест Бромвич».
В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял шестое место в АПЛ. «Эвертон» завершил чемпионат на 12-й позиции.