Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту продлил контракт с клубом

Нуну Санту, который в бытность футболистом провел два года в составе московского «Динамо», возглавил «Вулверхэмптон» в мае 2017 года, и в первом же сезоне под его руководством «волки» вернулись в английскую премьер-лигу. В сезоне-2018/19 вместе с Санту «волки» завоевали путевку в Лигу Европы по итогам чемпионата, а в минувшем сезоне дошли до ¼ финала еврокубка, завершив выступление в чемпионате Англии на седьмом месте.