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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту продлил контракт с клубом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с английским футбольным клубом, сообщается на официальном сайте «волков».

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, новое соглашение с 46-летним португальским специалистом рассчитано на три сезона — до лета 2023 года.

Нуну Санту, который в бытность футболистом провел два года в составе московского «Динамо», возглавил «Вулверхэмптон» в мае 2017 года, и в первом же сезоне под его руководством «волки» вернулись в английскую премьер-лигу. В сезоне-2018/19 вместе с Санту «волки» завоевали путевку в Лигу Европы по итогам чемпионата, а в минувшем сезоне дошли до ¼ финала еврокубка, завершив выступление в чемпионате Англии на седьмом месте.

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