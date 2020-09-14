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00:32 (мск), источник: ТАСС

Передача Черышева помогла «Валенсии» победить «Леванте» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 13 сентября. Футболисты «Валенсии» обыграли «Леванте» со счетом 4:2 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Месталья».

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Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» голы забили Габриэль (12-я минута), Макси Гомес (39) и Ману Вальехо (75, 90+4), которому ассистировал полузащитник сборной России Денис Черышев. У «Леванте» дубль оформил Жозе Моралес (1 и 36). На 36-й минуте арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника «Леванте» Гонсало Мелеро.

Новый сезон чемпионата Испании стартовал 12 сентября. В прошлом сезоне «Валенсия» заняла девятое место в турнирной таблице, «Леванте» стал 12-м.

В следующем туре «Валенсия» 19 сентября сыграет в гостях против «Сельты». Матч второго тура, в котором «Леванте» должен был встретиться с мадридским «Атлетико», был перенесен. В третьем туре клуб из Валенсии 27 сентября в гостях сыграет с «Осасуной».

Валенсия
4:2
Первый тайм: 2:2
Леванте
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