Передача Черышева помогла «Валенсии» победить «Леванте» в матче чемпионата Испании

В составе «Валенсии» голы забили Габриэль (12-я минута), Макси Гомес (39) и Ману Вальехо (75, 90+4), которому ассистировал полузащитник сборной России Денис Черышев. У «Леванте» дубль оформил Жозе Моралес (1 и 36). На 36-й минуте арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника «Леванте» Гонсало Мелеро.

В следующем туре «Валенсия» 19 сентября сыграет в гостях против «Сельты». Матч второго тура, в котором «Леванте» должен был встретиться с мадридским «Атлетико», был перенесен. В третьем туре клуб из Валенсии 27 сентября в гостях сыграет с «Осасуной».