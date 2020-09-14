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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Кайрата» одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы

Матч состоится 17 сентября.

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«Маккаби» (Хайфа) обыграл «Хапоэль» (Беэр-Шева) в матче второго тура чемпионата Израиля по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат (Алма-Ата)

Встреча команд прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Маккаби» дубль оформил Никита Рукавица (23-я и 61-я минуты), еще один мяч забил Яник Вильдсхут (73-я). У «Хапоэля» отличился Итамар Швиро (59-я минута).

Таким образом, «Маккаби» одержал третью победу подряд: две в чемпионате, еще одну — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, когда был обыгран боснийский «Железничар».

Напомним, «Маккаби» является соперником «Кайрата» по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Хайфе. Победитель будет определен по итогам одной игры.

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