Соперник «Кайрата» одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы
Матч состоится 17 сентября.
Матч состоится 17 сентября.
«Маккаби» (Хайфа) обыграл «Хапоэль» (Беэр-Шева) в матче второго тура чемпионата Израиля по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Маккаби» дубль оформил Никита Рукавица (23-я и 61-я минуты), еще один мяч забил Яник Вильдсхут (73-я). У «Хапоэля» отличился Итамар Швиро (59-я минута).
Таким образом, «Маккаби» одержал третью победу подряд: две в чемпионате, еще одну — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, когда был обыгран боснийский «Железничар».
Напомним, «Маккаби» является соперником «Кайрата» по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Хайфе. Победитель будет определен по итогам одной игры.