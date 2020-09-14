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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист оформил дубль в дебютном матче за бельгийский клуб

И помог команде одержать победу.

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Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов дебютировал за бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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23-летний форвард вышел в стартовом составе в матче третьего раунда Кубка Бельгии против «Стоке-Варфюзе» и оформил дубль. Чепрасов отличился на десятой и 45-й минутах, после чего был заменен на 76-й минуте. На 82-й минуте Руна Ленертс забил третий мяч и установил окончательный счет — 3:0 в пользу «Патро».

О переходе Чепрасова бельгийский клуб объявил в апреле. «Патро» выступает в третьей по силе лиге страны. В августе в товарищеском матче Чепрасов оформил пента-трик за новый клуб.

Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за «Билзен», «Тонгерен» и «Льерс», а в Нидерландах — за «Маастрихт» и «Роду».

На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии — в третьей и любительской лигах за «Гел», «Веллен» и «Хаутвенн», за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.

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