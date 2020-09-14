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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель перешел в новый клуб. Известны детали контракта

Ранее совался трансфер казахстанца в РПЛ.

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Источник: AP 2020

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель перешел в клуб «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний хавбек успешно прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Меркель мог продолжить карьеру в России. Игрок был близок к переходу в «Сочи», однако южане сделали выбор в пользу бывшего полузащитника «Динамо» Артура Юсупова. Причина — финансовые условия контракта.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

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