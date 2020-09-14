«Челси» договорился о покупке Менди
Лондонский «Челси» договорился о покупке вратаря «Ренна» Эдуара Менди.
Лондонский «Челси» договорился о покупке вратаря «Ренна» Эдуара Менди.
Об этом сообщает журналист Адам Левенталь.
По информации источника, французский клуб получит за своего голкипера €20 млн. Еще €5 млн «синие» могут выплатить в дальнейшем в качестве различных бонусов.
Официальное объявление о переходе Менди будет сделано в ближайшее время.
Напомним, что в прошедшем сезоне он провел 24 матча в Лиге 1, девять из которых отстоял на сухо.