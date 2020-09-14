«Челси» договорился о покупке Менди

Источник: AP 2020

Об этом сообщает журналист Адам Левенталь.

Челси (Лондон) Все о команде

По информации источника, французский клуб получит за своего голкипера €20 млн. Еще €5 млн «синие» могут выплатить в дальнейшем в качестве различных бонусов.

Официальное объявление о переходе Менди будет сделано в ближайшее время.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e673c64142283b88112" data-vnd="4e673c64142283b88112" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e673c64142283b88112" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.