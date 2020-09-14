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11:34 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» договорился о покупке Менди

Лондонский «Челси» договорился о покупке вратаря «Ренна» Эдуара Менди.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает журналист Адам Левенталь.

Челси (Лондон)

По информации источника, французский клуб получит за своего голкипера €20 млн. Еще €5 млн «синие» могут выплатить в дальнейшем в качестве различных бонусов.

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Официальное объявление о переходе Менди будет сделано в ближайшее время.

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Напомним, что в прошедшем сезоне он провел 24 матча в Лиге 1, девять из которых отстоял на сухо.

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