«Из Казахстана многие уезжают в Европу». Агент Алыкулова — о переходе в «Кайрат», голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым

Владимир Осипов, агент полузащитника «Кайрата» Гулжигита Алыкулова, дал интервью «Sport АКИpress», в котором рассказал о переходе своего клиента в алматинский клуб, предложениях из других стран, поделился некоторыми деталями контракта и назвал главную цель игрока.

Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана «Кайрат» объявил в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1». По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.

— Говорили, что у Алыкулова есть предложения из Европы — Чехии, Польши. Насколько это правдиво?

— Были вполне конкретные разговоры не только из клубов Чехии и Польши. Были варианты из чемпионата Турции, Бельгии и других стран. Вопрос в том, что клубы между собой не могли договориться. В Европе сейчас такая тенденция, что клубы берут игрока в аренду с правом выкупа. «Неман» такое не устраивало. Зачем им отдавать игрока в аренду, если он самим нужен.

Мы с Гулжигитом посещали Чехию и были очень близки к переходу в чемпионат Чехии, но в последний момент клуб не захотел подписывать игрока, а хотел взять в аренду. И опять не сошлись мы. 90 процентов предложений на этом этапе оборвались из-за того, что клубы хотели вариант с арендой.

— У Гулжигита были варианты из России?

— Да, варианты были из российской премьер-лиги, но один был сразу с уходом в аренду в фармклуб, и это нас не устроило, а второй слишком долго принимал решение. Не хотелось все доводить до крайнего дня трансферного окна.

— Также говорили, что «Кайрат» — не приоритет. Почему именно его и выбрали?

— Во-первых, нужно отдать должное ФК «Кайрат» и менеджменту, они ждали нас практически три месяца. Понятно, что у нас в приоритете были варианты из Европы. Тем более клубы были заинтересованы, но все упиралось в вариант с арендой с правом выкупа. «Кайрат» был заинтересован в выкупе. Потом мы провели переговоры и убедились, что игрока берут под основной состав, что на него рассчитывают, а тренер видит игрока в своей модели. Поэтому мы перешли в «Кайрат». Также большим стимулом был тот факт, что «Кайрат» играет в еврокубках. А Гулжигит стал первым игроком из Кыргызстана, который сыграл в еврокубках и забил. При переходе еврокубки также сыграли большую роль.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

— Клуб из Кыргызстана будет получать процент от дальнейших продаж Алыкулова?

— Насколько мне известно, «Дордой» получил определенный процент от перехода Алыкулова в «Кайрат». А вот от перехода из «Кайрата» клуб может рассчитывать только на выплаты солидарности. Около 0,3−2 процента от продажи могут получить и белорусский клуб, клуб из Кыргызстана и даже сам «Кайрат». Прямых процентов для клубов из Кыргызстана уже нет, как я понял.

— Довольны ли вы делами Алыкулова в «Кайрате» сейчас?

— В целом доволен. Видно, что есть прогресс. У него стал четче удар, чего ему так не хватало в Беларуси. Он много создавал моментов, но бил не так качественно, как хотелось бы. Сейчас у него удар более плотный и более прицельный. В завершающей стадии он стал играть острее. Им очень довольны руководство и тренерский штаб. При правильном подходе его ожидает большое будущее.

— В последнем туре казахстанские паблики раскачали тему конфликта Алыкулова и Абата Аймбетова. Вы что-то об этом знаете?

— Ничего такого не видел. Наверное, это чье-то мнение, которое ничем не обосновано. Такой информации у меня нет, а я достаточно часто общаюсь с игроком. Большие команды всегда окружает много новостей, которые не соответствуют действительности.

— Гол в Лиге Европы помог Алыкулову попасть на карандаш других клубов в Европе?

— Гулжигит продолжает находиться на карандаше у многих клубов, которые следили за ним еще в «Немане». Но важно понимать, что чемпионат Казахстана только возобновился, там сыграли всего семь туров с двумя большими паузами. В таком рваном темпе за игроком следить сложно. Но я знаю, что за ним следят. Конечная цель — европейский чемпионат — остается. Говорят, что «Кайрат» — это приговор для цели перейти в Европу, но это не правда. Из Казахстана многие уезжают в Европу, особенно игроки группы атаки.

— В «Кайрате» у Гулжигита пока все хорошо. У вас есть примерные даты, сколько вы будете играть в чемпионате Казахстана?

— Сейчас у Алыкулова все хорошо в «Кайрате»: он играет в основном составе, чемпионская гонка, еврокубки, отличные условия для тренировок и нет задержек по зарплате (что очень часто в связи с пандемией). Он подписал контракт по схеме «2+1». Сейчас сложно сказать, найдется ли клуб, готовый заплатить, ведь в связи с пандемией многие клубы ужались в бюджетах. Также сложно сказать, отработает ли он в «Кайрате» два года, три года или вообще пять лет. Здесь и сейчас у него все хорошо, футболист счастлив и показывает хорошую игру.

— Есть ли у Алыкулова в контракте сумма отступных?

— Почти у всех моих клиентов в контракте есть сумма отступных. Это удобно мне как агенту в дальнейших переговорах, так как все позиции четко обозначены. Такой пункт в контракте Алыкулова был и в «Немане», и сейчас в «Кайрате», но данные цифры я не имею права разглашать.