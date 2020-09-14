Первая лига стартует 15 сентября. Опубликован календарь матчей семи туров
14 команд разделены на две конференции.
14 команд разделены на две конференции.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила календарь матчей первых семи туров первой лиги сезона-2020. Турнир стартует уже 15 сентября.
В новом сезоне 14 участников лиги разделены на две конференции. В первой сыграют команды «Актобе», «Алтай», «Махтаарал», «Байконур», «Кыран», «Экибастуз» и «Арысь», а во второй собраны команды «Атырау», «Акжайык», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Академия Оңтүстік», «Шахтер-Булат» и СДЮСШОР № 8.
В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй состоятся на поле базы сборной в Талгаре. Проведение лиги запланировано в два круга. Матчи первого круга стартуют 15 сентября.
Все матчи лиги пройдут со строжайшим соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы запрещен. Игры будут показаны проектом
Календарь Первой лиги сезона 2020 года.
Конференция 1.
Участники: Актобе, Алтай, Махтаарал, Байконур, Кыран, Экибастуз, Арысь.
Первый круг.
Место проведения — Шымкент.
Первый тур.
15 сентября (вторник).
11:00 Алтай — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Махтаарал — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Байконур — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Второй тур.
18 сентября (пятница).
11:00 Махтаарал — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Байконур — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Кыран — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Третий тур.
21 сентября (понедельник).
11:00 Арысь — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Актобе — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Алтай — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Четвертый тур.
24 сентября (четверг).
11:00 Байконур — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Кыран — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Экибастуз — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Пятый тур.
27 сентября (воскресенье).
11:00 Актобе — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Алтай — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Махтаарал — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Шестой тур.
30 сентября (среда).
11:00 Кыран — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Экибастуз — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Арысь — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Седьмой тур.
3 октября (суббота).
11:00 Экибастуз — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 1.
16:30 Арысь — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 3.
16:30 Актобе — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 9.
Конференция 2.
Участники: Атырау, Акжайык, Жетысу Б,
Первый круг.
Место проведения — Талгар, УТБ «Талгар».
Первый тур.
15 сентября (вторник).
11:00 Жетысу Б —
16:00
16 сентября (среда).
15:00 Акжайык — СДЮСШОР № 8.
Второй тур.
18 сентября (пятница).
11:00 Жетысу Б — Атырау.
16:00 Академия Оңтүстік —
19 сентября (суббота).
11:00
Третий тур.
21 сентября (понедельник).
11:00 Акжайык — Жетысу Б.
16:00 СДЮСШОР № 8 — Академия Оңтүстік.
22 сентября (вторник).
11:00 Атырау —
Четвертый тур.
24 сентября (четверг).
11:00
25 сентября (пятница).
11:00 Академия Оңтүстік — Атырау.
16:00
Пятый тур.
28 сентября (понедельник).
11:00 Атырау —
16:00 Акжайык — Академия Оңтүстік.
29 сентября (вторник).
11:00 Жетысу Б —
Шестой тур.
30 сентября (среда).
16:00 СДЮСШОР № 8 — Атырау.
1 октября (четверг).
11:00
2 октября (пятница).
11:00 Академия Оңтүстік — Жетысу Б.
Седьмой тур.
4 октября (воскресенье).
11:00 Атырау — Акжайык.
16:00 СДЮСШОР № 8 — Жетысу Б.
5 октября (понедельник).
11:00