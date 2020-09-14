Первая лига стартует 15 сентября. Опубликован календарь матчей семи туров

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила календарь матчей первых семи туров первой лиги сезона-2020. Турнир стартует уже 15 сентября.

В новом сезоне 14 участников лиги разделены на две конференции. В первой сыграют команды «Актобе», «Алтай», «Махтаарал», «Байконур», «Кыран», «Экибастуз» и «Арысь», а во второй собраны команды «Атырау», «Акжайык», «Жетысу Б», «Кайрат-Жастар», «Академия Оңтүстік», «Шахтер-Булат» и СДЮСШОР № 8.

В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй состоятся на поле базы сборной в Талгаре. Проведение лиги запланировано в два круга. Матчи первого круга стартуют 15 сентября.

Все матчи лиги пройдут со строжайшим соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы запрещен. Игры будут показаны проектом ПФЛК-ТВ на новой спортивной платформе Sportrecs.com в прямом эфире.

Календарь Первой лиги сезона 2020 года.

Конференция 1.

Участники: Актобе, Алтай, Махтаарал, Байконур, Кыран, Экибастуз, Арысь.

Первый круг.

Место проведения — Шымкент.

Первый тур.

15 сентября (вторник).

11:00 Алтай — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Махтаарал — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Байконур — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Второй тур.

18 сентября (пятница).

11:00 Махтаарал — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Байконур — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Кыран — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Третий тур.

21 сентября (понедельник).

11:00 Арысь — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Актобе — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Алтай — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Четвертый тур.

24 сентября (четверг).

11:00 Байконур — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Кыран — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Экибастуз — Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Пятый тур.

27 сентября (воскресенье).

11:00 Актобе — Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Алтай — Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Махтаарал — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Шестой тур.

30 сентября (среда).

11:00 Кыран — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Экибастуз — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Арысь — Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Седьмой тур.

3 октября (суббота).

11:00 Экибастуз — Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 1.

16:30 Арысь — Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 3.

16:30 Актобе — Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 9.

Конференция 2.

Участники: Атырау, Акжайык, Жетысу Б, Кайрат-Жастар, Академия Оңтүстік, Шахтер-Булат, СДЮСШОР № 8.

Первый круг.

Место проведения — Талгар, УТБ «Талгар».

Первый тур.

15 сентября (вторник).

11:00 Жетысу Б — Шахтер-Булат.

16:00 Кайрат-Жастар — Академия Оңтүстік.

16 сентября (среда).

15:00 Акжайык — СДЮСШОР № 8.

Второй тур.

18 сентября (пятница).

11:00 Жетысу Б — Атырау.

16:00 Академия Оңтүстік — Шахтер-Булат.

19 сентября (суббота).

11:00 Кайрат-Жастар — СДЮСШОР № 8.

Третий тур.

21 сентября (понедельник).

11:00 Акжайык — Жетысу Б.

16:00 СДЮСШОР № 8 — Академия Оңтүстік.

22 сентября (вторник).

11:00 Атырау — Кайрат-Жастар.

Четвертый тур.

24 сентября (четверг).

11:00 Шахтер-Булат — СДЮСШОР № 8.

25 сентября (пятница).

11:00 Академия Оңтүстік — Атырау.

16:00 Кайрат-Жастар — Акжайык.

Пятый тур.

28 сентября (понедельник).

11:00 Атырау — Шахтер-Булат.

16:00 Акжайык — Академия Оңтүстік.

29 сентября (вторник).

11:00 Жетысу Б — Кайрат-Жастар.

Шестой тур.

30 сентября (среда).

16:00 СДЮСШОР № 8 — Атырау.

1 октября (четверг).

11:00 Шахтер-Булат — Акжайык.

2 октября (пятница).

11:00 Академия Оңтүстік — Жетысу Б.

Седьмой тур.

4 октября (воскресенье).

11:00 Атырау — Акжайык.

16:00 СДЮСШОР № 8 — Жетысу Б.

5 октября (понедельник).