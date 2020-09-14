Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ

Источник: Reuters

«Единственное сожаление, что не попал этому уроду по лицу», — написал 28-летний форвард.

В концовке встречи между ним и испанским защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом возник конфликт, переросший в драку между футболистами обеих команд.

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Отмечается, что причиной могло стать оскорбление на расовой почве.

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