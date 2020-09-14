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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал драку, вспыхнувшую в концовке матча чемпионата Франции с «Марселем». Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

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Источник: Reuters

«Единственное сожаление, что не попал этому уроду по лицу», — написал 28-летний форвард.

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В концовке встречи между ним и испанским защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом возник конфликт, переросший в драку между футболистами обеих команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что причиной могло стать оскорбление на расовой почве.

ПСЖ (Париж)

По данным Daily Mail, Альварес назвал Неймара «грязной обезьяной», что и спровоцировало потасовку. Рефери пришлось отправить с поля пять игроков. ПСЖ уступил «Марселю» со счетом 0:1.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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