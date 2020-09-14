СМИ: Бывший капитан «Зенита» Иванович заключил контракт с «Вест Бромвичем»

Источник: РИА "Новости"

Иванович покинул «Зенит» летом по истечении контракта. По информации, Скиры, соглашение 36-летнего защитника с «Вест Бромвичем» будет рассчитано до июня 2021 года. Ранее Иванович заявлял, что получил хорошее предложение от английского «Эвертона» и близок к переходу в клуб из Ливерпуля.

В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на 2,5 года, в прошедшем сезоне он был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).

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