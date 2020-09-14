СМИ: Бывший капитан «Зенита» Иванович заключил контракт с «Вест Бромвичем»
ТАСС, 14 сентября. Бывший защитник и капитан
ТАСС, 14 сентября. Бывший защитник и капитан
Иванович покинул «Зенит» летом по истечении контракта. По информации, Скиры, соглашение 36-летнего защитника с «Вест Бромвичем» будет рассчитано до июня 2021 года. Ранее Иванович заявлял, что получил хорошее предложение от английского «Эвертона» и близок к переходу в клуб из Ливерпуля.
В феврале 2017 года Иванович подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный на 2,5 года, в прошедшем сезоне он был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка России (2020).
Помимо «Зенита», Иванович в России выступал за московский «Локомотив», с которым в 2007 году выиграл Кубок России. Также он представлял сербские «Ремонт», «Срем», ОФК и английский «Челси», в составе которого дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза — Кубок Англии (2009, 2010, 2012) и однажды — Суперкубок (2009). Серб становился победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). За национальную сборную Сербии защитник провел 106 матчей и забил 13 мячей.