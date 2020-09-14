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16:12 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Лаутаро Мартинес перейдет в «Реал»

Нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес близок к переходу в мадридский «Реал», утверждает Sport Mediaset.

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Источник: AP 2020

По информации источника, стороны близки к соглашению по поводу трансфера. Переговоры по 23-летнему аргентинцу проходили в секретном формате, поскольку на него претендовала и «Барселона». Согласно данным издания, в стан «нерадзурри» в ответ может перебраться форвард «сливочных» Лука Йович.

Интер (Милан)

Зарплата Мартинеса в «Реале» составит €8 млн, что на €2 млн меньше, чем предлагала игроку «Барса».

Реал (Мадрид)

Ранее сообщалось, что Мартинес рассчитывает перейти в «Барселону».

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