СМИ: Лаутаро Мартинес перейдет в «Реал»
Нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес близок к переходу в мадридский «Реал», утверждает Sport Mediaset.
Нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес близок к переходу в мадридский «Реал», утверждает Sport Mediaset.
По информации источника, стороны близки к соглашению по поводу трансфера. Переговоры по 23-летнему аргентинцу проходили в секретном формате, поскольку на него претендовала и «Барселона». Согласно данным издания, в стан «нерадзурри» в ответ может перебраться форвард «сливочных» Лука Йович.
Зарплата Мартинеса в «Реале» составит €8 млн, что на €2 млн меньше, чем предлагала игроку «Барса».
Ранее сообщалось, что Мартинес рассчитывает перейти в «Барселону».