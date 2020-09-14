СМИ: Лаутаро Мартинес перейдет в «Реал»

По информации источника, стороны близки к соглашению по поводу трансфера. Переговоры по 23-летнему аргентинцу проходили в секретном формате, поскольку на него претендовала и «Барселона». Согласно данным издания, в стан «нерадзурри» в ответ может перебраться форвард «сливочных» Лука Йович.