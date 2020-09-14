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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» обратился к испанскому защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после их конфликта в матче чемпионата Франции. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсмена.

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28-летний бразилец ответил на пост Гонсалеса, где последний утверждает, что в их команде нет места расизму. «Ты не мужчина, если не способен признать ошибки. Поражения — часть футбола, а оскорбления и расизм — нет. У меня нет к тебе уважения», — написал Неймар и назвал испанца расистом.

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Бразильский форвард уже прокомментировал инцидент в концовке матча против «Марселя». Тогда Неймар ударил Альвареса, отреагировав на оскорбление на расовой почве. Бразилец признался, что сожалеет, что не попал испанцу по лицу.

ПСЖ (Париж)

ПСЖ уступил в матче против «Марселя» с минимальным счетом. Потасовка с участием бразильца вынудила рефери встречи удалить с поля пятерых футболистов.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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