Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику

28-летний бразилец ответил на пост Гонсалеса, где последний утверждает, что в их команде нет места расизму. «Ты не мужчина, если не способен признать ошибки. Поражения — часть футбола, а оскорбления и расизм — нет. У меня нет к тебе уважения», — написал Неймар и назвал испанца расистом.