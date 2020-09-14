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16:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Неймар может получить дисквалификацию до семи матчей чемпионата Франции

ТАСС, 14 сентября. Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар может быть дисквалифицирован на срок от четырех до семи матчей за участие в потасовке в матче чемпионата Франции по футболу против «Марселя». Об этом сообщает радио RMC Sport.

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В воскресенье «Марсель» на выезде обыграл ПСЖ (1:0) в матче третьего тура. В концовке встречи произошел конфликт между игроками команд, по итогам которого главный арбитр удалил трех игроков ПСЖ, включая Неймара, и двух футболистов «Марселя». Неймар сзади нанес удар по затылку испанцу Альваро Гонсалесу. Ранее по ходу встречи он не раз обращался к судье и повторял фразу «нет расизму», обвиняя в проявлении расизма Гонсалеса. Позднее 28-летний Неймар написал в своем Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.

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ПСЖ (Париж)

По информации источника, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) может дисквалифицировать Неймара на семь матчей за удар соперника без угрозы нанесения травмы в неигровом эпизоде. В лучшем случае бразилец может быть отстранен на четыре матча, если комитет это трактует как поведение запугивающего и угрожающего характера. Решение может быть принято в следующую среду.

Олимпик (Марсель)

Неймар, а также удаленные Левен Кюрзава и Леандро Паредес, пропустят отложенную встречу первого тура, в которой ПСЖ примет 16 сентября «Мец».

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