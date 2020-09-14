Казахстанский футболист с детства играет в Бельгии: сделал дубль в дебютном матче, был одноклубником Компани и хочет в сборную

Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Олег Чепрасов удачно дебютировал за бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен».

23-летний игрок получил место в стартовом составе и оформил дубль. Форвард забил два мяча в первом тайме в ворота «Стоке-Варфюзе» в матче третьего раунда Кубка Бельгии. Во втором тайме «Патро» заменил казахстанца, а Руна Ленертс установил окончательный счет — 3:0.

При этом свои бомбардирские навыки Чепрасов продемонстрировал еще в товарищеском матче в августе, когда забил пять мячей в ворота «Борсем Спорт» (8:0). Для казахстанца то была вторая игра за новую команду. В предыдущей против «ХСВ Хук» (3:3) он появился на поле лишь на 55-й минуте и результативными действиями не отметился.

Как показало время, после пента-трика тренер доверил казахстанцу место в стартовом составе и не прогадал. Но вернемся немного назад.

В «Патро» Чепрасов перешел в апреле, подписав контракт сроком на два года. Клуб выступает в Первом аматорском дивизионе Бельгии (третья по рангу лига страны).

Казахстанец был в одной команде с младшим братом экс-футболиста «Манчестер сити» Венсана Компани — Франсуа. Тот перебрался в «Патро» в марте 2020 года на правах свободного агента, однако не проведя ни одного матча в июле Компани ушел из команды.

Свой переход в «Патро» Чепрасов объяснял тем, что клуб считается большим и ставит цели вернуться в высшую лигу.

Первый профи-контракт, постоянные переезды и знакомство с Жуковым.

Чепрасов родом из Алматы, но возрасте двух лет переехал в Бельгию. В семилетнем возрасте начал заниматься футболом в школе клуба «Билзен» из одноименного города, где он проживал. Это 100 километров от Брюсселя и 20 километров от голландского Маастрихта. Через два года перешел в «Тонгерен», а еще три года спустя стал тренироваться в Голландии в «МВВ Маастрихт».

Однако случилось так, что этот клуб практически обанкротился, и Чепрасов был вынужден отправиться в новый, коим стал «Льерс». Однако из-за того, что команда базировалась далеко от его дома, он перебрался опять в Голландию — на этот раз в «Роду». В этом клубе тренировался и играл товарищеские матчи с первой командой (с 2015 по 2016 год). Как раз в тот период в основной команде «Роды» выступал другой казахстанец — Георгий Жуков. По словам Чепрасова, он наслышан о Жукове, но лично с ним знаком не был и не пересекался.

В 2016 году Чепрасов подписал первый профессиональный контракт с клубом второго дивизиона бельгийского чемпионата «Гел». В команде выступал с 2016 по 2017 год, но не получал много игрового времени, хотя сумел отметиться 20 мячами за дубль.

Позже в поисках игровой практикой перешел в «Веллен» из третьего дивизиона чемпионата Бельгии. Первые десять матчей Чепрасов просидел на скамейке запасных и выходил только на последние минуты, так как в составе была высокая конкуренция.

Затем футболист ушел в клуб того же дивизиона «Хаутвенне», за который в прошлом сезоне забил 15 мячей и привлек внимание скаутов «Патро».

Мечтает о сборной и не против продолжить карьеру в Казахстане.

После подписания первого профессионального контракт Чепрасов заявил о готовности и желании играть за Казахстан. Спустя два года он получил приглашение в молодежную сборную. В контрольном поединке с командой «Оболонь-Бровар», выступающей в первой лиге чемпионата Украины, завершившемся минимальной победой казахстанской «молодежки», единственным забитым мячом отметился новоиспеченный форвард.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pBObymNEc4o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем последовал второй вызов в «молодежку»: Чепрасов сыграл против Азербайджана (1:1). После игры форвард признался, что если ему поступит предложение, то он согласится играть за Казахстана. Но пока его не последовало. Сейчас же форвард сосредоточен на том, чтобы получить образование (учится в университете), а после открыт к предложениями из Казахстана.

По словам Чепрасова, его семья далека от футбола. Отец работает в компании, которая занимается поставками обуви, а мама — косметолог. При этом после переезда в Бельгию футболист приезжал в Казахстан, где у него живут бабушка и дедушка.