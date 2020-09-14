Казахстанский футболист с детства играет в Бельгии: сделал дубль в дебютном матче, был одноклубником Компани и хочет в сборную
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Еще делал
Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Олег Чепрасов удачно дебютировал за бельгийский клуб «Патро Эйсден Масмехелен».
23-летний игрок получил место в стартовом составе и оформил дубль. Форвард забил два мяча в первом тайме в ворота «Стоке-Варфюзе» в матче третьего раунда Кубка Бельгии. Во втором тайме «Патро» заменил казахстанца, а Руна Ленертс установил окончательный счет — 3:0.
При этом свои бомбардирские навыки Чепрасов продемонстрировал еще в товарищеском матче в августе, когда забил пять мячей в ворота «Борсем Спорт» (8:0). Для казахстанца то была вторая игра за новую команду. В предыдущей против «ХСВ Хук» (3:3) он появился на поле лишь на 55-й минуте и результативными действиями не отметился.
Как показало время, после
В «Патро» Чепрасов перешел в апреле, подписав контракт сроком на два года. Клуб выступает в Первом аматорском дивизионе Бельгии (третья по рангу лига страны).
Казахстанец был в одной команде с младшим братом
Свой переход в «Патро» Чепрасов объяснял тем, что клуб считается большим и ставит цели вернуться в высшую лигу.
Первый
Чепрасов родом из Алматы, но возрасте двух лет переехал в Бельгию. В семилетнем возрасте начал заниматься футболом в школе клуба «Билзен» из одноименного города, где он проживал. Это 100 километров от Брюсселя и 20 километров от голландского Маастрихта. Через два года перешел в «Тонгерен», а еще три года спустя стал тренироваться в Голландии в «МВВ Маастрихт».
Однако случилось так, что этот клуб практически обанкротился, и Чепрасов был вынужден отправиться в новый, коим стал «Льерс». Однако
В 2016 году Чепрасов подписал первый профессиональный контракт с клубом второго дивизиона бельгийского чемпионата «Гел». В команде выступал с 2016 по 2017 год, но не получал много игрового времени, хотя сумел отметиться 20 мячами за дубль.
Позже в поисках игровой практикой перешел в «Веллен» из третьего дивизиона чемпионата Бельгии. Первые десять матчей Чепрасов просидел на скамейке запасных и выходил только на последние минуты, так как в составе была высокая конкуренция.
Затем футболист ушел в клуб того же дивизиона «Хаутвенне», за который в прошлом сезоне забил 15 мячей и привлек внимание скаутов «Патро».
Мечтает о сборной и не против продолжить карьеру в Казахстане.
После подписания первого профессионального контракт Чепрасов заявил о готовности и желании играть за Казахстан. Спустя два года он получил приглашение в молодежную сборную. В контрольном поединке с командой «Оболонь-Бровар», выступающей в первой лиге чемпионата Украины, завершившемся минимальной победой казахстанской «молодежки», единственным забитым мячом отметился новоиспеченный форвард.
Затем последовал второй вызов в «молодежку»: Чепрасов сыграл против Азербайджана (1:1). После игры форвард признался, что если ему поступит предложение, то он согласится играть за Казахстана. Но пока его не последовало. Сейчас же форвард сосредоточен на том, чтобы получить образование (учится в университете), а после открыт к предложениями из Казахстана.
По словам Чепрасова, его семья далека от футбола. Отец работает в компании, которая занимается поставками обуви, а мама — косметолог. При этом после переезда в Бельгию футболист приезжал в Казахстан, где у него живут бабушка и дедушка.
Чепрасов немного говорит