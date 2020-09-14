«Жалею, что не дал этому мудаку в лицо». Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
Ему грозит 7 матчей дисквалификации.
Ему грозит 7 матчей дисквалификации.
Пока мы обсуждаем итоги дерби ЦСКА — «Спартак», в Европе полыхает очередной расистский скандал. Чемпионат Франции только начался, но тут уже хватает интересного: например, «ПСЖ» в двух стартовых турах потерпел два поражения.
К концу матча с «Марселем» «ПСЖ» горел 0:1, и, видимо у некоторых сдали нервы. В добавленное время команды устроили бодание стенка на стенку. Итог: 5 красных карточек, в том числе Неймару. Стычки продолжились и после финального свистка, зарубились даже Тухель с
«Нормальные оскорбления после игры — ты дерьмо; нет, ты сам дерьмо, — сказал Андре на
Мы сошли с ума. Четырнадцать желтых и пять красных означают, что игра вышла
из-подконтроля, я не собираюсь защищать необоснованное поведение.
А началось все с момента в концовке, когда защитник «Марселя» Альваро Гонсалес крикнул
«Единственное, о чем сожалею, это то, что я не ударил этого мудака по лицу», — написал Неймар в твиттере после матча.
«Здесь нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные 3 очка. Спасибо, семья», — ответил Гонсалес в твиттере.
И, кажется, Неймара этот пост окончательно вывел из себя:
«Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку, поражения — это часть спорта. Оскорбления и расизм в нашей жизни? Нет, я не согласен. Я НЕ УВАЖАЮ ТЕБЯ! ТЫ БЕСХАРАКТЕРНЫЙ! Признайся, что ты сказал на самом деле, чувак… Будь мужчиной! Расист».
Бывший партнер Неймара по «Барсе», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес поддержал друга: «В спорте, как и в жизни, мы должны вдохновлять людей, изменять их жизнь. И нет места людям, которые проявляют ненависть или расизм. Не позволяй ненависти управлять тобой, брат, будь миром и добротой, которые ты несешь в своей душе. Любовь — единственный способ бороться с ненавистью, даже если она мгновенно задевает нашу сущность! Люблю тебя, маленький брат».
«Неймар сказал мне, что это было
Теперь Неймару грозит семиматчевая дисквалификация за удар соперника. Альваро Гонсалесу могут грозить еще большие проблемы, если обвинения Неймара подтвердятся. Во всяком случае, поверить в эту историю можно. Несколько лет назад, выступая за «Эспаньол», Альваро уже пытался вывести из себя Месси.
«Лео начал критиковать меня по некоторым моментам, я его — по другим, — рассказывал про тот эпизод Гонсалес. — Я поинтересовался у него, как он считает, могу ли я ему сделать больно. Он сказал “Да”. Он сказал мне, что я подлый, я ему ответил, что он коротышка. Мы оба согласились с этим, посмеялись и забыли. Не нужно здесь раздувать из мухи слона. То, что происходит на поле, здесь же и остается».