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18:56 (мск), источник: Sport24

«Жалею, что не дал этому мудаку в лицо». Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала

Ему грозит 7 матчей дисквалификации.

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Источник: Sport24

Пока мы обсуждаем итоги дерби ЦСКА — «Спартак», в Европе полыхает очередной расистский скандал. Чемпионат Франции только начался, но тут уже хватает интересного: например, «ПСЖ» в двух стартовых турах потерпел два поражения.

К концу матча с «Марселем» «ПСЖ» горел 0:1, и, видимо у некоторых сдали нервы. В добавленное время команды устроили бодание стенка на стенку. Итог: 5 красных карточек, в том числе Неймару. Стычки продолжились и после финального свистка, зарубились даже Тухель с Виллаш-Боашем.

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«Нормальные оскорбления после игры — ты дерьмо; нет, ты сам дерьмо, — сказал Андре на пресс-конференции. — Тухель сказал мне, что с моей удачей мне следовало сыграть в лотерею, я спросил: “А перед игрой с “Аталантой” ты сам сыграл в лотерею”? (“ПСЖ” выиграл у итальянского клуба на стадии ¼ финала ЛЧ со счетом 2:1, забив на 90-й и 90+3-й минутах. — Sport24) Довольно справедливо. Но я его глубоко уважаю, я ценю то, что он делает».

Мы сошли с ума. Четырнадцать желтых и пять красных означают, что игра вышла из-под контроля, я не собираюсь защищать необоснованное поведение.
Леонардо, спортивный директор «ПСЖ»

А началось все с момента в концовке, когда защитник «Марселя» Альваро Гонсалес крикнул кому-то из игроком «ПСЖ» «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, было ли оскорбление адресовано Неймару, но бразилец тут же подлетел к Гонсалесу и треснул ему кулаком в затылок. Ней получил красную и, уходя с поля, прокричал в камеру на бровке, что ударил соперника, потому что тот расист. Еще в первом тайме Неймар обратил внимание на расистское поведение со стороны Гонсалеса. «Расизму нет? Расизму нет?» — в негодовании повторял Неймар, пальцем показывая на испанца.

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«Единственное, о чем сожалею, это то, что я не ударил этого мудака по лицу», — написал Неймар в твиттере после матча.

«Здесь нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные 3 очка. Спасибо, семья», — ответил Гонсалес в твиттере.

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И, кажется, Неймара этот пост окончательно вывел из себя:

«Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку, поражения — это часть спорта. Оскорбления и расизм в нашей жизни? Нет, я не согласен. Я НЕ УВАЖАЮ ТЕБЯ! ТЫ БЕСХАРАКТЕРНЫЙ! Признайся, что ты сказал на самом деле, чувак… Будь мужчиной! Расист».

Бывший партнер Неймара по «Барсе», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес поддержал друга: «В спорте, как и в жизни, мы должны вдохновлять людей, изменять их жизнь. И нет места людям, которые проявляют ненависть или расизм. Не позволяй ненависти управлять тобой, брат, будь миром и добротой, которые ты несешь в своей душе. Любовь — единственный способ бороться с ненавистью, даже если она мгновенно задевает нашу сущность! Люблю тебя, маленький брат».

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«Неймар сказал мне, что это было какое-то расистское оскорбление, но я ничего не слышал на поле, — рассказал позже Томас Тухель. — Что касается публикации Неймара, то я думаю, что все придерживаются одного мнения: расизм не должен существовать в обществе, в спорте или в нашей жизни. Это очевидно, но я не слышал этого сегодня, не слышал и судья, поэтому я не могу ответить на этот вопрос».

Теперь Неймару грозит семиматчевая дисквалификация за удар соперника. Альваро Гонсалесу могут грозить еще большие проблемы, если обвинения Неймара подтвердятся. Во всяком случае, поверить в эту историю можно. Несколько лет назад, выступая за «Эспаньол», Альваро уже пытался вывести из себя Месси.

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«Лео начал критиковать меня по некоторым моментам, я его — по другим, — рассказывал про тот эпизод Гонсалес. — Я поинтересовался у него, как он считает, могу ли я ему сделать больно. Он сказал “Да”. Он сказал мне, что я подлый, я ему ответил, что он коротышка. Мы оба согласились с этим, посмеялись и забыли. Не нужно здесь раздувать из мухи слона. То, что происходит на поле, здесь же и остается».

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Марсель
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