Маркос Акунья стал игроком испанской «Севильи»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист Маркос Акунья перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Севилью», сообщается на сайте испанской команды.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист Маркос Акунья перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Севилью», сообщается на сайте испанской команды.
Как отмечается, 28-летний защитник подписал с «Севильей» контракт на четыре года. В расположение команды он прибыл в воскресенье, а в понедельник утром прошел медобследование, после чего подписал соглашение.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 10 миллионов евро.
Акунья выступал за «Спортинг» с 2017 года, до этого он играл в Аргентине за «Расинг» и «Феррокарриль Оэсте». Всего за лиссабонскую команду защитник провел 135 официальных матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 20 голевых передач. Также в активе Акуньи 27 матчей в составе сборной Аргентины.