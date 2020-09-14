Маркос Акунья стал игроком испанской «Севильи»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, 28-летний защитник подписал с «Севильей» контракт на четыре года. В расположение команды он прибыл в воскресенье, а в понедельник утром прошел медобследование, после чего подписал соглашение.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, она составила 10 миллионов евро.