В чемпионате Монголии на поле вышел 54-летний футболист. Он не играл с 1996 года

Ветеран вышел на поле на замену на 86-й минуте. За оставшееся время Оюнбилег не отметился результативными действиями. Он не играл с 1996 года, но спустя 24 года принял решение вернуться в футбол. Несмотря на усилия Оюнбилега, «Сумида Гепро» проиграла со счётом 2:3.