Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.
Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Прибыль аргентинского футболиста оценивается в $ 126 млн (92 из них — заработная плата). Вторую строчку рейтинга занял форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, заработавший $ 117 млн в 2020 году. Ранее португалец стал первым
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона», $ 126 млн)
2. Криштиану Роналду («Ювентус», $ 117 млн)
3. Неймар («ПСЖ», $ 96 млн)
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», $ 42 млн)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль», $ 37 млн)
6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $ 34 млн)
7. Антуан Гризманн («Барселона», $ 33 млн)
8. Гарет Бэйл («Реал», $ 29 млн)
9. Роберт Левандовски («Бавария», $ 28 млн)
10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», $ 27 млн).