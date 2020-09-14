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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сотрудники криминальной полиции в сентябре 2019 года провели обыск в доме экс-футболиста и конфисковали его мобильный телефон, в котором было обнаружено 297 файлов с детской и подростковой порнографией. По данным следствия, в период с 9 июля по 1 сентября 2019 года Метцельдер послал несколько подобных файлов трем женщинам.

Как отмечает издание, в решение суда не указано, признал ли Метцельдер свою вину по всем пунктам обвинениям или только частично. Адвокат игрока не ответил на запрос. Метцельдер хотел запретить суду публиковать информацию по данному делу, но ответственный за это орган решил иначе.

Метцельдер на клубном уровне выступал за дортмундскую «Боруссию», «Шальке», мадридский «Реал», в составе сборной Германии становился серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, на чемпионате Европы-2008 помог своей команде дойти до финала.

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