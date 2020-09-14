Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Источник: Спорт РИА Новости

Сотрудники криминальной полиции в сентябре 2019 года провели обыск в доме экс-футболиста и конфисковали его мобильный телефон, в котором было обнаружено 297 файлов с детской и подростковой порнографией. По данным следствия, в период с 9 июля по 1 сентября 2019 года Метцельдер послал несколько подобных файлов трем женщинам.

Как отмечает издание, в решение суда не указано, признал ли Метцельдер свою вину по всем пунктам обвинениям или только частично. Адвокат игрока не ответил на запрос. Метцельдер хотел запретить суду публиковать информацию по данному делу, но ответственный за это орган решил иначе.