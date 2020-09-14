«Вулверхэмптон Уондерерс» обыграл в гостях «Шеффилд Юнайтед»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболисты «Вулверхэмптон Уондерерс» обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» в матче стартового тура чемпионата Англии нового сезона.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболисты «Вулверхэмптон Уондерерс» обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» в матче стартового тура чемпионата Англии нового сезона.
Встреча, прошедшая в понедельник в Шеффилде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У «волков» мячи забили Рауль Хименес (3-я минута) и Ромен Саисс (6).
В следующем матче сезона «Вулверхэмптон» примет дома «Манчестер Сити», а «Шеффилд Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой». Оба матча пройдут 21 сентября.