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22:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вулверхэмптон Уондерерс» обыграл в гостях «Шеффилд Юнайтед»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболисты «Вулверхэмптон Уондерерс» обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» в матче стартового тура чемпионата Англии нового сезона.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в понедельник в Шеффилде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У «волков» мячи забили Рауль Хименес (3-я минута) и Ромен Саисс (6).

В следующем матче сезона «Вулверхэмптон» примет дома «Манчестер Сити», а «Шеффилд Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой». Оба матча пройдут 21 сентября.

Шеффилд Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:2
Вулверхэмптон Уондерерс
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