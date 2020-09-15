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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д разгромила «Дуйсбург» в Кубке Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 5:0 разгромила «Дуйсбург».

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Робертом Кампкой, ассистировали судьи на линиях Йонас Вайккенмайер и Марцель Гастайер.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Джейдон Санчо, реализовав 11-метровый. На 30-й минуте преимущество дортмундского клуба увеличил Джуд Беллингхэм с передачи Торгана Азара. На 38-й минуте «Дуйсбург» остался вдесятером из-за удаления Доминика Фолькмера. Через минуту счёт до крупного довёл Азар. В начале второго тайма четвёртый гол забил Джованни Рейна. На 58-й минуте окончательный счёт установил Марко Ройс с паса Санчо.

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