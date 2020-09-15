«Боруссия» Д разгромила «Дуйсбург» в Кубке Германии
В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 5:0 разгромила «Дуйсбург».
В матче 1-го раунда Кубка Германии дортмундская «Боруссия» со счётом 5:0 разгромила «Дуйсбург».
Встреча состоялась в Дуйсбурге на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Робертом Кампкой, ассистировали судьи на линиях Йонас Вайккенмайер и Марцель Гастайер.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Джейдон Санчо, реализовав 11-метровый. На 30-й минуте преимущество дортмундского клуба увеличил Джуд Беллингхэм с передачи Торгана Азара. На 38-й минуте «Дуйсбург» остался вдесятером