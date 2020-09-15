В АПЛ четыре человека сдали положительный тест на коронавирус

Всего в рамках последней серии тестирования был проведен 2131 тест. На вирус проверяли как игроков, так и представителей клубов. Четыре человека, который заразились коронавирусом, помещены на самоизоляцию. Они должны будут изолироваться как минимум на 10 дней.