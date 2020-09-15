«Челси» стартовал в чемпионате Англии с победы над «Брайтоном»

ТАСС, 15 сентября. «Челси» в гостях переиграл «Брайтон» со счетом 3:1 в матче перового тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Фалмер» прошла без зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоржиньо (23-я минута, с пенальти), Рис Джеймс (56) и Курт Зума (66), у проигравших отличился Леандро Троссард (54). В стартовом составе «Челси» с первых минут появились немецкие новички команды Тимо Вернер и Кай Хаверц.

«Челси» стал третьим клубом, набравшим 2 000 очков в розыгрышах Английской премьер-лиги (с 1992 года). Больше набрали только «Манчестер Юнайтед» (2 234) и «Арсенал» (2 014).

Подопечные Фрэнка Лэмпарда во втором туре 20 сентября примут «Ливерпуль», «Брайтон» в этот же день в гостях сыграет с «Ньюкаслом».