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13:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» до конца недели объявит о трансфере футболиста «Лиона» Депая

ТАСС, 15 сентября. Нападающий французского «Лиона» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай до конца недели станет игроком испанской «Барселоны». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание De Telegraaf.

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Источник: Reuters

По информации источника, сумма трансфера составит €25 млн. Еще €5 млн «Лион» получит в качестве бонуса. В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, который ранее тренировал сборную Нидерландов.

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Депай выступает за «Лион» с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи. Депай также выступал за нидерландский ПСВ и английский «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Нидерландов нападающий провел 51 матч, забив 19 голов. В 2014 году вместе с национальной командой он занял третье место на чемпионате мира, а в 2019 году стал серебряным призером Лиги наций.

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