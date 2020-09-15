СМИ: «Барселона» до конца недели объявит о трансфере футболиста «Лиона» Депая

По информации источника, сумма трансфера составит €25 млн. Еще €5 млн «Лион» получит в качестве бонуса. В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, который ранее тренировал сборную Нидерландов.
Депай выступает за «Лион» с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи. Депай также выступал за нидерландский ПСВ и английский «Манчестер Юнайтед».
В составе сборной Нидерландов нападающий провел 51 матч, забив 19 голов. В 2014 году вместе с национальной командой он занял третье место на чемпионате мира, а в 2019 году стал серебряным призером Лиги наций.