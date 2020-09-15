СМИ: «Барселона» до конца недели объявит о трансфере футболиста «Лиона» Депая

Источник: Reuters

По информации источника, сумма трансфера составит €25 млн. Еще €5 млн «Лион» получит в качестве бонуса. В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, который ранее тренировал сборную Нидерландов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--12d42db40cdd40efdd80" data-vnd="12d42db40cdd40efdd80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=12d42db40cdd40efdd80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Депай выступает за «Лион» с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи. Депай также выступал за нидерландский ПСВ и английский «Манчестер Юнайтед».