Чем запомнился очередной тур чемпионата страны по футболу





Нынче похожие заботы и у БАТЭ. Накануне поединка со «Смолевичами» плановая медицинская проверка добавила тренерскому штабу и руководству клуба серьезной головной боли: у двоих лидеров команды Станислава Драгуна и Игоря Стасевича тест оказался положительным. После матча, в котором, разумеется, футболисты участия не принимали, главный тренер Кирилл Альшевский пояснил ситуацию: «На сто процентов сказать, что у них коронавирус, не могу. Были сданы два теста. Первый оказался отрицательным, второй — положительным. Чувствуют оба себя нормально. Сделали КТ — все хорошо. Поэтому есть основания думать, что после прохождения тестирования будет все хорошо».



Вообще, это вряд ли, хотя тренерский оптимизм и вызывает уважение. Более того, если включить режим реалиста, то, пожалуй, есть все основания опасаться, что под угрозой оказались и многие другие игроки. Потеря в преддверии матча с болгарским ЦСКА на выезде двух ключевых фигур в игровом ансамбле — история печальная. Однако это еще половина беды. Тесты футболисты БАТЭ сдают регулярно, и их результатов все теперь ждут, словно черную метку — сплошная лотерея, русская рулетка на современный лад. А еще хуже, если история пойдет по сценарию молодежной сборной и заболевшие коронавирусом выявятся уже по прилете в Болгарию. Это может грозить не только фатальным ослаблением состава, а и вовсе — отменой игры и техническим поражением. Остается только надеяться, что до этого не дойдет. Ведь и в болгарском ЦСКА COVID-19 неделю назад выявили у двоих футболистов, но с тех пор больше никаких новостей медицинского характера из стана «армейцев» не поступало. К слову, в последнем матче чемпионата Болгарии ЦСКА сыграл в гостях вничью с «Черно Море» — 1:1. Так что с психологической точки зрения настрой у БАТЭ должен быть лучше — борисовчане красиво и уверенно разобрались со «Смолевичами» — 5:2.



Столько же голов лихо отгрузил «Витебску» и другой лидер первенства — солигорский «Шахтер». Это была премьера спектакля, режиссером которого выступил Роман Григорчук — украинский специалист, сменивший на тренерском мостике своего соотечественника Юрия Вернидуба. Получилось на славу: публика аплодировала стоя. «Шахтер» сыграл вдохновенно и широко. И борьба за чемпионский титул, судя по всему, нас ждет интереснейшая!



Как и сражение за медали: претендентов на бронзу нынче столько, что хоть отбавляй. Наиболее предпочтительные шансы у «Немана» и «Торпедо-БЕЛАЗа». Гродненцы удивительно сбитая команда с крепким характером, а жодинцы к финишу чемпионата набрали очень классную форму, играют мощно и от души. И здесь, вне всяких сомнений, следует отметить тренерскую руку Юрия Пунтуса. Ведь недаром из стана «Торпедо» сразу несколько игроков были вызваны в сборную страны, Максим Бордачев при этом действует как в лучшие молодые годы, а пара атакующих бразильских кудесников — Рамос и Велозо — вполне могут претендовать на звание лучших легионеров первенства.



Не расстались с надеждой на пьедестал и два «Динамо» — минское и брестское. Занимаемые командами 8-е и 9-е места, казалось бы, страшно далеки от медального блеска, но девять очков отставания от третьей позиции — сущие мелочи. Да, оба клуба в нынешнем сезоне крайне нестабильны, совершают множество ошибок (что показало и дерби в Минске), но сражаются за каждое очко и наверняка не сдадутся до последнего тура. А в очном противостоянии победили брестчане. Даже без Артема Милевского.



Теперь можно отправляться в Тель-Авив на матч Лиги чемпионов в хорошем настроении. И постараться вернуться оттуда в еще лучшем. Если, конечно, и тут не вмешаются далекие от футбола обстоятельства…



ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ



23-й тур. 11 сентября. «Минск» — «Городея» — 3:0 (Насибулин, 7, Грибовский, 69, Шрамченко, 85). 12 сентября. «Рух» — «Неман» — 2:3 (Шевченко, 48, Садовский, 79; Марушич, 2, 54, Жуковский, 14), ­БАТЭ — «Смолевичи» — 5:2 (Виллюмссон, 40, 61, Скавыш, 42, 80, Филипович, 75), «Шахтер» — «Витебск» — 5:0 (Иванович, 20, Бодул, 24, Кендыш, 53, Архипов, 77, Яхшибоев, 79), «Динамо» (Мн) — «Динамо» (Бр) — 2:4 (Козлов, 11, Бахар, 72; Диалло, 65, 79, 90, Савицкий, 89, с пенальти). 13 сентября. «Белшина» — «Ислочь» — 2:3 (Салимов, 45, 81, оба — с пенальти; Комаровский, 11, Янсане, 77, Юсов, 90), «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Славия» — 4:2 (Бордачев, 20, Велозо, 45, Антилевский, 62, Хачатурян, 72; Теттех, 11, Мельников, 79). Матч «Энергетик-БГУ» — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.



В 24-м туре встречаются: 18 сентября. «Смолевичи» — «Рух», «Неман» — «Минск». 19 сентября. «Витебск» — «Белшина», «Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Торпедо-БЕЛАЗ». 20 сентября. «Слуцк» — БАТЭ, «Ислочь» — «Динамо» (Мн), «Славия» — «Шахтер».