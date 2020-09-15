Ройс забил за 3 секунды, установив рекорд Кубка Германии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив самый быстрый гол после выхода на замену, сообщает
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив самый быстрый гол после выхода на замену, сообщает
«Боруссия» в понедельник разгромила на выезде «Дуйсбург» (5:0) в матче первого раунда Кубка Германии. Ройс вышел на замену на 58-й минуте и спустя три секунды после появления на поле отправил мяч в сетку ворот соперника.
Прежнее достижение принадлежало нападающему «Хоффенхайма» Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашнем матче с франкфуртским «Айнтрахтом» через 12 секунд после появления на поле.