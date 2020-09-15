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14:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ройс забил за 3 секунды, установив рекорд Кубка Германии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив самый быстрый гол после выхода на замену, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

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Источник: AFP 2020

«Боруссия» в понедельник разгромила на выезде «Дуйсбург» (5:0) в матче первого раунда Кубка Германии. Ройс вышел на замену на 58-й минуте и спустя три секунды после появления на поле отправил мяч в сетку ворот соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прежнее достижение принадлежало нападающему «Хоффенхайма» Антони Модесту, который в 2014 году забил в домашнем матче с франкфуртским «Айнтрахтом» через 12 секунд после появления на поле.

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