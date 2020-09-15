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14:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ливерпуль» может продать Мане или Салаха для покупки Мбаппе

ТАСС, 15 сентября. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» может расстаться с египетским форвардом Мохаммедом Салахом или сенегальским нападающим Садио Мане ради покупки у французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает британская газета Express.

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Источник: AP 2020

По информации источника, если «Ливерпуль» получит оптимальную сумму за одного из игроков, то вступит в борьбу с другими клубами за 21-летнего француза. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году, но, по информации газеты The Times, форвард планирует покинуть клуб по окончании сезона-2020/21.

Салаху и Мане по 28 лет, вместе с клубом они стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Салах дважды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, Мане — один раз.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в «Монако». Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по два раза завоевывал Кубок Франции и кубок лиги, один раз суперкубок страны. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы — Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

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