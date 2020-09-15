СМИ: «Ливерпуль» может продать Мане или Салаха для покупки Мбаппе

Источник: AP 2020

По информации источника, если «Ливерпуль» получит оптимальную сумму за одного из игроков, то вступит в борьбу с другими клубами за 21-летнего француза. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2022 году, но, по информации газеты The Times, форвард планирует покинуть клуб по окончании сезона-2020/21.

Салаху и Мане по 28 лет, вместе с клубом они стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Салах дважды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, Мане — один раз.