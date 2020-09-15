Исламхан попал в стартовый состав «Аль-Айна» на матч азиатской ЛЧ против команды Хави

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Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий за «Аль-Айн» из ОАЭ, попал в стартовый состав своей команды на матч азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Садда», сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Аль-Садд» является лидером группы D. Главный тренер клуба — Хави, а в составе команды с нового сезона выступает известный испанский футболист Санти Касорла. Катарцы в двух турах набрали четыре очка, а вот «Аль-Айн» проиграл два стартовых матча.