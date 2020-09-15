Команда Тимура Рудосельского проиграла матч чемпионата Армении, пропустив гол на 92-й минуте

Армянский футбольный клуб «Лори» в составе которого выступает казахстанский футболист Тимур Рудосельский, в матче внутреннего чемпионата потерпел обидное поражение от команды «Ван» из Чаренцавана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч получился упорным и довольно жестким. Так, главный судья встречи показал 12 желтых карточек, удивительно, но обошлось без удалений. Исход встречи решил точный удар Эдгара Мовсесяна на 92-й минуте встречи, принесший победу «Вану». Рудосельский провел на поле весь матч, а на 94-й минуте заработал желтую карточку.

Благодаря набранным трем очкам «Ван» стал лидером чемпионата Армении, одержав в трех матчах три победы. «Лори» набрал три очка и занимает седьмое место из десяти команд.