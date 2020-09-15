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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа стоимость самого дорогого футболиста мира

Французский ПСЖ назвал стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

По информации издания, форвард хочет покинуть парижский клуб следующим летом. ПСЖ намерен продать 21-летнего футболиста за 325 миллионов евро. Отмечается, что многие топ-клубы считают сумму завышенной, в частности мадридский «Реал» выразил готовность заплатить за Мбаппе только 100 миллионов евро.

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В прошлом сезоне сливочные собирались предложить ПСЖ 280 миллионов евро за Мбаппе. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит нападающему ПСЖ Неймару, который летом 2017 года перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

ПСЖ (Париж)

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала transfermarkt.de. Трансферная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе клуба спортсмен дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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