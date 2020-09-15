Названа стоимость самого дорогого футболиста мира
Французский ПСЖ назвал стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Sun.
Французский ПСЖ назвал стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, форвард хочет покинуть парижский клуб следующим летом. ПСЖ намерен продать 21-летнего футболиста за 325 миллионов евро. Отмечается, что многие
В прошлом сезоне сливочные собирались предложить ПСЖ 280 миллионов евро за Мбаппе. Трансфер мог стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит нападающему ПСЖ Неймару, который летом 2017 года перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала transfermarkt.de. Трансферная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе клуба спортсмен дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.