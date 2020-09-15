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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Гол Исламхана помог «Аль-Айну» сыграть вничью с командой Хави в ЛЧ в матче с 6 голами

Капитан сборной Казахстана провел на поле чуть больше часа.

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«Аль-Айн» из ОАЭ, за который выступает казахстанский футболист Бауыржан Исламхан, сыграл вничью с катарским «Аль-Саддом» в третьем туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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После первого тайма, благодаря голу Исламхана, «Аль-Айн» ушел ведя в счете 2:1. Но в начале второй половины матча катарская команда смогла быстро перевернуть ситуацию на поле. Сначала отличился звездный испанский легионер Санти Касорла, а затем Багдад Бунеджа и вовсе вывел вперед «Аль-Садд».

Несмотря на ощутимое игровое преимущество гостей, «Аль-Айн» сумел сравнять счет. Правда, это произошло уже без Бауыржана Исламхана, который был заменен на 62-й минуте встречи. После редкой атаки мяч от игрока «Аль-Садда» Буалема Хукхи залетел в ворота — 3:3.

В оставшееся время, несмотря на усилия подопечных Хави, счет не изменился. «Аль-Айн» набрал первое очков в нынешнем турнире, а «Аль-Садд» пока сохранил первое место, имея в активе пять очков.

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