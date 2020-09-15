Потери и сложный календарь. Прекратит ли «Ордабасы» борьбу за медали КПЛ?

ФК «Ордабасы» рискует завязнуть в числе середняков КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz объясняет, как шымкентский клуб может отцепиться от борьбы за медали.

Клуб Кахабера Цхададзе 16 сентября в перенесенном матче шестого тура встречается с «Тоболом». Костанайцы являются хозяевами встречи, которая пройдет на поле стадиона «Жас-Кыран».

Сейчас «Ордабасы» имеет десять очков после восьми матчей, находясь на седьмом месте. По потерянным баллам шымкентцы уступают как командам, которые располагаются впереди себя в таблице, так и некоторым, которые оказались позади. Дело в том, что подопечные Цхададзе наряду с лидирующим «Кайратом» и пребывающим на предпоследнем месте «Окжетпесом» провели на одну игру больше по сравнению с остальными участниками КПЛ.

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При этом клуб из Шымкента растерял много очков. По потерянным баллам с ним потенциально могут сравняться «Тараз» и «Кызыл-Жар СК», у которых по семь набранных очков.

Перед «Ордабасы» с таким же количеством баллов расположился «Жетысу» и на один балл больше набрал «Шахтер».

К слову, сейчас это минимум очков в их активе после восьми туров чемпионата впервые с 2013 года.

В случае неудачи в игре с «Тоболом», одним из своих главных конкурентов, шымкентцы усугубят свои потери и усложнят выполнение задачи побороться за медали, поскольку отрыв лидирующей группы увеличится, а при нынешних скачкообразных результатах команды и нестабильной игре покрыть такой дефицит будет крайне трудно, тем более, что чемпионат сокращен до двух кругов и времени на раскачку вообще нет. Справедливости ради стоит сказать, что последние две встречи «Ордабасы» проиграл претендентам на золотые медали «Кайрату» и «Астане».

В минувшем сезоне шымкентскому клубу удалось выдать на финише серию победных матчей, в том числе и над «Тоболом», который был на «флажке» смещен командой Цхададзе с третьей строчки и остался без еврокубков, куда заскочил «Ордабасы».

Между тем, до конца первого круга осталось три тура и «Ордабасы» предстоит встретиться еще с одним из претендентов на медали «Кайсаром». Также шымкентцы проведут матч со своим преследователем «Кызыл-Жар СК».