Джеррард побил вековой рекорд Шотландии. Как великий футболист становится топ-тренером

Источник: Reuters

Стивен Джеррард руководит шотландским «Рейнджерс» третий сезон. За это время он сумел навязать конкуренцию «Селтику», но чемпионат пока не выиграл. В первом сезоне во главе «джерс» легендарный капитан «Ливерпуля» занял второе место в Шотландской премьер-лиге, впервые с сезона-2010/2011 вывел команду в групповой этап Лиги Европы и впервые же с 2012 года одержал победу над принципиальным соперником «Селтиком» (1:0). В новом сезоне англичанин продолжает бороться с кельтами за чемпионство, а в последнем туре вместе с «Рейнджерс» побил рекорд, который держался 114 лет.

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Семь матчей без пропущенных голов

Под руководством Джеррарда «Рейнджерс» одержал шестую победу в новом сезоне, разгромив дома «Данди Юнайтед» со счётом 4:0. В стартовых семи турах «джерс» не пропустили ни одного мяча, забив в ворота соперников 15. Таким образом Стивен и его команда побили рекорд, который держался 114 лет. В 1906 году «Селтику» удалось оставить свои ворота «сухими» в первых шести турах чемпионата.

Теперь «Рейнджерс» занимает первое место в таблице с 19 очками. У «Селтика» — 13 очков, но на две игры меньше. Из этого следует нехитрый вывод: борьба за чемпионство в Шотландии в этом сезоне будет ожесточённой.

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Команда Джеррарда побеждает вопреки травмам

Для сравнения: в последних шести турах прошлого сезона «рейнджерам» удалось оставить свои ворота «сухими» только дважды — против «Ливингстона» и «Росс Каунти». Сейчас оборона команды выглядит совершенно иначе. Причин тому две — частые травмы и приобретения во время летнего трансферного окна. Перед началом сезона на одной из тренировок получил травму крестообразных связок и выбыл на длительный срок лидер защитной линии Никола Катич. Джеррарду пришлось искать достойную замену хорвату на трансферном рынке.

В начале августа «Рейнджерс» подписал в качестве свободного агента 32-летнего защитника Леона Балогуна, который прошлый сезон провёл в «Уигане». Нигериец выглядел отличным приобретением с самой первой игры против «Абердина», пока не получил травму колена в матче 3-го тура против «Сент-Джонстона». Стивену вновь пришлось искать выход из тяжёлой ситуации.

Уже в следующем матче против «Ливингстона» в паре с Коннором Голдсоном появился швед Филип Хеландер, приобретённый у итальянской «Болоньи» летом прошлого года.

Самое большое изменение произошло в воротах. Бессменный голкипер «рейнджеров» Аллан Макгрегор получил тяжёлую травму уже в первом туре чемпионата Шотландии этого сезона. Но его прекрасно заменил новичок Джон Маклафлин, перешедший этим летом из «Сандерленда». Шотландский вратарь в последующих шести матчах не пропустил ни одного мяча.

После победы над «Данди Юнайтед» Джеррард грустно констатировал, что его команду продолжают преследовать травмы.

«Анализируя игру, могу сказать, что на протяжении большей части матча мы показывали выдающийся футбол. Нас слегка сбили с толку травмы, одна на разминке и три в игре, поэтому счёт не был ещё более крупным. Однако мы одержали победу, забили четыре мяча и не пропустили. На разминке Леон Балогун почувствовал болевые ощущения в мышце, и я решил не рисковать, ведь Филип Хеландер и Джордж Эдмундсон здорово тренировались и находятся в отличной форме. Вы видели травму Альфредо Морелоса в столкновении, но он отделался рассечением на колене и не должен выбыть на долгий срок. У Райана Джека и Брэндона Баркера мышечные травмы, икроножная и задняя поверхность бедра соответственно. В ближайшие дни мы проведём обследования и будем надеяться, что в этот раз удача будет на нашей стороне», — сказал Джеррард в послематчевом интервью Sky Sports.

Несмотря на огромное количество потерь, главный тренер «Рейнджерс» находит выход из тяжёлой ситуации, одерживая победу за победой. Может быть, уже в этом сезоне мы станем свидетелями первого триумфа Стиви Джи в качестве главного тренера.