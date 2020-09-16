«Ньюкасл» победил «Блэкберн» и вышел в 1/16 финала Кубка Английской лиги
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Ньюкасл» обыграл «Блэкберн» в матче 1/32 финала Кубка Английской лиги и вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Ньюкасл» обыграл «Блэкберн» в матче 1/32 финала Кубка Английской лиги и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0. Голом на 35-й минуте отметился Райан Фрейзер.
Результаты других матчей 1/32 финала с участием клубов английской премьер-лиги:
«Вест Хэм» — «Чарльтон» — 3:0,
«Бертон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3,
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0 (в серии пенальти — 11:10).