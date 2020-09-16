Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.09
Монпелье
Лион
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Гент
Рапид В
21
Футбол. Еврокубки
15.09
ПАОК
Бенфика
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Динамо К
АЗ
20
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Уфа
Футбол. Кубок России
15.09
Зенит Ир
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» победил «Блэкберн» и вышел в 1/16 финала Кубка Английской лиги

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Ньюкасл» обыграл «Блэкберн» в матче 1/32 финала Кубка Английской лиги и вышел в следующую стадию турнира.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0. Голом на 35-й минуте отметился Райан Фрейзер.

Английская Премьер-Лига

Результаты других матчей 1/32 финала с участием клубов английской премьер-лиги:

«Вест Хэм» — «Чарльтон» — 3:0,

«Бертон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3,

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0 (в серии пенальти — 11:10).

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Киевское «Динамо» победило АЗ в третьем раунде квалификации ЛЧ
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
Названа пятерка лучших голов в первом туре АПЛ
ПАОК победил «Бенфику» и стал соперником российского клуба в ЛЧ
«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь