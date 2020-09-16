«Ньюкасл» победил «Блэкберн» и вышел в 1/16 финала Кубка Английской лиги

«Ньюкасл» победил «Блэкберн» и вышел в 1/16 финала Кубка Английской лиги

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Ньюкасл» обыграл «Блэкберн» в матче 1/32 финала Кубка Английской лиги и вышел в следующую стадию турнира.