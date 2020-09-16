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00:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Саванье принес «Монпелье» победу над «Лионом»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле победил «Лион» в матче перенесенного первого тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Монпелье завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля дважды отличился Тежи Саванье — на 38-й (с пенальти) и 59-й минутах, у гостей мяч забил Мемфис Депай (82, с пенальти).

Олимпик (Лион)

Обе команды доигрывали матч в неравных составах: у «Лиона» был удален Уссем Ауар (44), у «Монпелье» — Виторино Илтон (81).

Французская Лига 1

«Монпелье» в следующей игре примет «Анже» 20 сентября, а «Лион» двумя днями ранее сыграет дома с «Нимом».

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Монпелье
2:1
Первый тайм: 1:0
Лион
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