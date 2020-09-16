Дубль Саванье принес «Монпелье» победу над «Лионом»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле победил «Лион» в матче перенесенного первого тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Монпелье» на своем поле победил «Лион» в матче перенесенного первого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монпелье завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля дважды отличился Тежи Саванье — на 38-й (с пенальти) и 59-й минутах, у гостей мяч забил Мемфис Депай (82, с пенальти).
Обе команды доигрывали матч в неравных составах: у «Лиона» был удален Уссем Ауар (44), у «Монпелье» — Виторино Илтон (81).