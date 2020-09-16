Куман: В основном это был конфликт Месси с клубом
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о ситуации с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о ситуации с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать», — приводит слова Кумана Fox Sports.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно.