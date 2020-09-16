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09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман: В основном это был конфликт Месси с клубом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о ситуации с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

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«По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать», — приводит слова Кумана Fox Sports.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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