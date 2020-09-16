СМИ: «Реал» может обменять Бэйла в «Тоттенхэм» на Алли

Источник: Reuters

Ранее Бэйл заявил о желании покинуть клуб. По словам 31-летнего футболиста, «Реал» блокировал все предложения о трансфере. Испанский и английский клубы произведут обмен игроками на правах аренды. При этом «Реал» будет выплачивать Бэйлу 50% заработной платы, а также полностью возьмет на себя расходы по зарплате Алли.

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из «Тоттенхэма», за его трансфер «Реал» заплатил €101 млн.

Алли 24 года. Его контракт с клубом завершится летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 25 матче в чемпионате Англии, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.