Размер купальника невесты Роналду вызвал споры среди фанатов

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Родригес показала бэкстейдж фотосессии, где она позирует в купальнике с леопардовым принтом. «Рабочий процесс», — подписала пост она. Некоторые пользователи посчитали, что размер купальника не соответствует параметрам модели. «На месте Роналду я бы не оценил размер этого купальника», «Кажется, стилистам стоило найти бюстгальтер побольше», — писали фанаты.

В июне Родригес призналась в стыде из-за тренировок с Роналду. Она заявила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.