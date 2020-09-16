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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У Царя есть сообщение для вас». Мостовой обратился к «Сельте» перед первым домашним матчем команды в сезоне

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой обратился к клубу в преддверии первого домашнего матча команды в сезоне-2020/21.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Добрый день, друзья, добрый день, фанаты «Сельты», — сказал Мостовой в ролике, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте клуба. — У Царя (прозвище Мостового в «Сельте») есть сообщение для вас. Начинается новый сезон. В прошлом сезоне мы достаточно поволновались, ждали до последнего дня, останемся ли в ла лиге. В этом году мы должны измениться. Предстоит много работы. Если однажды вам понадобится помощь от бывшего игрока, такого, как я — то я всегда готов. Еще увидимся, удачи!

Во 2-м туре чемпионата Испании «Сельта» проведет первый домашний матч сезона-2020/21 против «Эйбара». Начало встречи — в 22.00 (мск).

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