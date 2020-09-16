«У Царя есть сообщение для вас». Мостовой обратился к «Сельте» перед первым домашним матчем команды в сезоне
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой обратился к клубу в преддверии первого домашнего матча команды в сезоне-2020/21.
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой обратился к клубу в преддверии первого домашнего матча команды в сезоне-2020/21.
— Добрый день, друзья, добрый день, фанаты «Сельты», — сказал Мостовой в ролике, опубликованном в официальном
Во 2-м туре чемпионата Испании «Сельта» проведет первый домашний матч сезона-2020/21 против «Эйбара». Начало встречи — в 22.00 (мск).