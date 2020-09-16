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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина

«Тараз» не успел заявить на вторую половину сезона колумбийского футболиста Рохера Каньяса. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Клуб КПЛ долгое время вел переговоры с 30-летним игроком и лишь в сентябре достиг договоренности. Вдобавок опытный футболист не смог прилететь в Казахстан из Колумбии.

Ожидалось, что «Тараз» заявит игрока в качестве свободного агента вне трансферного окна, однако неправильно оформил документы. Контракт, подписанный между клубом и Каньясом, будет расторгнут.

Последним клубом колумбийца в КПЛ был павлодарский «Иртыш», за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.

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