Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина
«Тараз» не успел заявить на вторую половину сезона колумбийского футболиста Рохера Каньяса. Об этом сообщает
«Тараз» не успел заявить на вторую половину сезона колумбийского футболиста Рохера Каньяса. Об этом сообщает
Клуб КПЛ долгое время вел переговоры с 30-летним игроком и лишь в сентябре достиг договоренности. Вдобавок опытный футболист не смог прилететь в Казахстан из Колумбии.
Ожидалось, что «Тараз» заявит игрока в качестве свободного агента вне трансферного окна, однако неправильно оформил документы. Контракт, подписанный между клубом и Каньясом, будет расторгнут.
Последним клубом колумбийца в КПЛ был павлодарский «Иртыш», за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.
В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.