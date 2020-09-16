Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина

Источник: Reuters

Клуб КПЛ долгое время вел переговоры с 30-летним игроком и лишь в сентябре достиг договоренности. Вдобавок опытный футболист не смог прилететь в Казахстан из Колумбии.

Ожидалось, что «Тараз» заявит игрока в качестве свободного агента вне трансферного окна, однако неправильно оформил документы. Контракт, подписанный между клубом и Каньясом, будет расторгнут.

Последним клубом колумбийца в КПЛ был павлодарский «Иртыш», за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.