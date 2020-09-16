СМИ: Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающий Лионель Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающий Лионель Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу
Месси должен войти в состав сборной Аргентины для подготовки к матчу отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Правила ФИФА обязывают клубы отпускать игроков в свои национальные сборные в случае вызова.
Месси может пропустить матчи «Барселоны» против «Вильярреала» (27 сентября), «Сельты» (30 сентября) и «Севильи» (4 октября).