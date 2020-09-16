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14:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нападающий Лионель Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу из-за поездки в расположение сборной Аргентины, сообщает Mundo Deportivo.

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19
фотографий
19
фотографий

Месси должен войти в состав сборной Аргентины для подготовки к матчу отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Правила ФИФА обязывают клубы отпускать игроков в свои национальные сборные в случае вызова.

Из-за профилактики коронавируса Месси будет вынужден пройти 14-дневный карантин по прибытии в Аргентину из Испании и, таким образом, ему придется вылететь за 2 недели до матчей национальных сборных. Аргентинцы 8 и 13 октября сыграют в квалификации чемпионата мира с командами Эквадора (дома) и Боливии (на выезде).

Месси может пропустить матчи «Барселоны» против «Вильярреала» (27 сентября), «Сельты» (30 сентября) и «Севильи» (4 октября).

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