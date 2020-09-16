СМИ: Месси может пропустить три матча «Барселоны» в чемпионате Испании

Месси должен войти в состав сборной Аргентины для подготовки к матчу отборочного этапа чемпионата мира в Катаре. Правила ФИФА обязывают клубы отпускать игроков в свои национальные сборные в случае вызова.

Из-за профилактики коронавируса Месси будет вынужден пройти 14-дневный карантин по прибытии в Аргентину из Испании и, таким образом, ему придется вылететь за 2 недели до матчей национальных сборных. Аргентинцы 8 и 13 октября сыграют в квалификации чемпионата мира с командами Эквадора (дома) и Боливии (на выезде).